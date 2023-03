Orbán Viktor az uniós csúcsról: Nemet mondunk a migrációra, a genderre és a háborúra!

A magyar kormány álláspontja továbbra is az, hogy azonnali tűzszünet kell és el kell kezdeni a béketárgyalásokat– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette: Magyarország továbbra sem szállít fegyvert Ukrajnának, de minden olyan felkészülésben részt vesz, ami az Európai Unió, a NATO, illetve a Magyar Honvédség védelmi kapacitásait növeli.

Csütörtök délelőtt egymás után érkeztek az uniós állam- és kormányfők a brüsszeli uniós csúcsra. A tavaszi uniós találkozó hagyományosan a gazdasági kérdésekről is szól.

A másik fontos téma a migráció ügye lehet a kétnapos csúcstalálkozón. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az M1-nek úgy fogalmazott:

„Az elmúlt hét évben több milliárd eurónyi összegből felépítettük a déli határon a kerítést és távol tartunk évente több százezer illegális bevándorlót. Ehhez képest anyagilag semmilyen módon magához a kerítés építtetéséhez és működtetéséhez az uniós intézmények nem járultak hozzá, és jogi eljárások vannak emiatt a felállított rendszer miatt Magyarországgal szemben. Tehát amíg ebben a dologban nincs változás, addig mi továbbra is szeretnénk több tagállammal együtt nyomás alatt tartani az Európai Bizottságot, mert úgy látszik, hogy maguktól ők nem így gondolkodnak erről a kérdésről” – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ám ezeknél a témáknál sokkal hangsúlyosabban szerepel a csütörtök-pénteki uniós csúcs napirendjén az orosz–ukrán háború. Egy új javaslat szerint az Európai Unió egy év alatt egymillió tüzérségi lőszert szerezne be, és ebből bizonyos tagországok nagy mennyiségben juttatnának Ukrajnának is.

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalain számolt be az uniós csúcson történtekről. Facebook-oldalán azt írta: „A munka folytatódik. Nekünk Magyarország az első.”

A Twitteren pedig úgy fogalmazott, hogy „A magyar álláspont továbbra is egyszerű és világos:

The #EUCO is underway. The Hungarian position is clear and simple:

NO MIGRATION!

NO GENDER!

NO WAR! pic.twitter.com/nuuJ7A08bi

