Ma kezdődik az uniós csúcs Brüsszelben, Magyarország a béke pártján áll

Nem akarunk fegyverszünetet Ukrajnában – reagált a kínai béketervre a Fehér Ház

Nem akarunk most fegyverszünetet Ukrajnában – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője. John Kirby ezzel a kínai elnök békejavaslatára reagált. Az orosz–kínai csúcstalálkozón is ismertetett javaslatot az orosz elnök egy tűzszünet lehetséges alapjának nevezte, de azt ő is elismerte, hogy a Nyugat egyelőre nem érdekelt a tárgyalásban. Oroszország arra is figyelmeztetett, hogy ha a britek valóban küldenek urántartalmú lövedékeket Ukrajnának, akkor arra Moszkva reagál majd.

Külföld