Felszántotta az útépítő sávot a száguldó autó, a munkások számára nem volt menekvés

A baleset az ország északkeleti részén fekvő Baltimore-ban történt.

A hírek szerint az 54 éves nő egy autót próbált kikerülni, ezért sávot váltott, de hirtelen lesodródott az útról, és egy útépítés miatt körbezárt területre csapódott, ahol több építőmunkást is elgázolt.

Six people were killed Wednesday after a driver crashed a vehicle into a construction zone near Baltimore, Maryland, police said. https://t.co/AutUiN3ksN

— CNN (@CNN) March 23, 2023