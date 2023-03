Embertelen kínokat élt át a kétéves kislány, önző anyja tettére nincsenek szavak

A kislányra 2015 márciusában találtak rá az anyja lakásán a közép-skóciai Glasgowban, csontsovány testét tetvek és bolhák borították.

A mentők azonnal kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A ügy vizsgálata során kiderült, hogy ha időben megkapja az orvosi segítséget, még most is élne.

Az anya másfél hónappal a kislány halála előtt meglátogatta a háziorvosát, lánya állapotáról azonban egy szót sem szólt.

Margaret Wade, 41, and Marie Sweeney, 40, left Lauren Wade to starve to death at their filthy flat in Glasgow’s Sighthill.https://t.co/V42eZfVXgd

— The Daily Record (@Daily_Record) July 11, 2022