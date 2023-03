Elveszett fényképezőgépet talált a horgász, nem bírt a kíváncsiságával

Coral Amayi 2010-ben vesztette el a fényképezőgépét. Legjobb barátnője esküvőjét követően egy tóban fürdőzött, mire visszaért a táskájához, a fényképezőgépe már eltűnt.

Mindez megváltozott, amikor egy horgász a sekély vízben 13 évvel később rátalált a szóban forgó kamerára. „Éppen arra sétáltam, amikor megláttam, hogy valami van a homokban” – mondta a horgász, Spencer Greiner.

Csodák csodájára Greiner számítógépe beolvasta a memóriakártyát, amin egy kirándulásról, egy lánybúcsúról és egy esküvőről talált képeket. A férfi elhatározta, hogy felkutatja a fényképezőgép tulajdonosát. A képek egy részét közzétette egy helyi Facebook-csoportban.

