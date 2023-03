Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a gázrobbanás levegőbe repít egy házat

Halálos gázrobbanás történt március 13-án egy lakóépületben a walesi Swansea-ben, amely során egy férfi életét vesztette. A robbanás pillanatát rögzítették az utcai térfigyelő kamerák, a felvétel nemrég a közösségi oldalakra is felkerült. A videón a helyi posta furgonja látható, amely a robbanás pillanatában hirtelen eltűnik a füstben. A furgont vezető postás könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

