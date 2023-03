Megússzák a börtönt a 12 éves iskolatársukat meggyilkoló német diáklányok

A 12 éves Luise Frisch halála egész Németországot megrázta. A Köln melletti Freudenbergben történt kegyetlen gyilkosság hátborzongató részletei közül a közvéleményt leginkább az elkövetők kora borzasztotta el – a kislány életét ugyanis a vele egyidős barátnői vették el.

A Luisét gyászoló hozzátartozók mostanáig képtelenek felfogni, hogy a német törvények értelmében nem folytatható büntetőeljárás a 12 és 13 éves lánnyal szemben, vagyis az ügyben sosem születhet ítélet.

A polgári jogi felelősség tudatában ugyanakkor az elkövetők kártérítésre kötelezhetők, amelyet az elhunyt családjának kötelesek megfizetni, amint a jövőben munkaviszonyt kezdeményeznek. A kártérítés összegét a bíróság állapítja meg, a részletfizetés pedig akár harminc évig is eltarthat.

A legfrissebb hírek szerint az elkövetők és családjaik pszichiátriai tanácsadásban részesülnek, emellett erősen valószínű, hogy a jövőben új személyazonosságot is kapnak.

A büntetőjogi felelősségről szóló törvényt Németországban pont száz éve, a weimari köztársaság fennállásának idején fogadták el, de a gyilkosságot követően máris sokan a törvény felülvizsgálatát követelik. A növekvő felháborodás miatt a freudenbergiek a törvénymódosítás követeléseként petíciót is indítottak, amit ez idáig százötvenezren írtak alá.

A német büntető törvénykönyv szerint „aki a bűncselekmény elkövetésekor nem tölti be 14. életévét, az bűnelkövetésre képtelen”. A jog ugyanis abból indul ki, hogy az e kor alatti gyermekek nem képesek különbséget tenni jó és rossz között. A törvények nemcsak a büntetőjogi következményeket tiltják, hanem minden ilyen esetben a büntetőeljárás megszüntetését írják elő.

Background of German schoolgirl murderers is revealed as TikTok shows them having fun with victim https://t.co/HLvT7wtHSH

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 20, 2023