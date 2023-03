Macron: Folytatjuk az erőltetett menetet

Bár némileg visszavett kedd esti, nagy meghökkenést keltő kijelentéseinek stílusából, Emmanuel Macron kifejezte eltökéltségét a vitatott körülmények között – a nemzetgyűlés megkerülésével – kihirdetett nyugdíjreform végrehajtása mellett – olvasható a Le Figaro című lap online kiadásában.

Kijelentette: „A reformnak az év végéig hatályba kell lépnie.” Szerinte ez a záloga annak, hogy „összesen 1,8 millió honfitársunknak évente 600 euró körüli összeggel emelkedhessen a nyugdíja”.

Emmanuel Macron múlt csütörtökön döntött úgy, hogy parlamenti szavazás nélkül hirdeti ki a vitatott nyugdíjreformot, amely a nyugdíjkorhatár felemelését irányozza elő 62-ről 64 évre.

Azt követően, hogy

szerdai nyilatkozatában Macron már jóval visszafogottabb volt, korábbi nyilatkozatát átfogalmazva azt mondta: egyáltalán nem illegitimek a tüntetők.

Kedd este az államfő még arról beszélt, hogy azoknak, akik részt vesznek a nyugdíjreform elleni országos tiltakozó akciókban, „nincs legitimitásuk a néppel szemben, amely szuverén módon fejezi ki magát választott képviselőin keresztül”. Akkor még azt is hozzátette: „a csőcselék nem uralkodhat a nép képviselőin”, és óvott attól, hogy Franciaországban is előforduljon a brazíliai vagy az egyesült államokbeli erőszakhullámhoz hasonló.

Hat nappal azután, hogy a kormány az alkotmány 49-3 cikkelyét felhasználva szavazás nélkül, egyoldalúan elfogadta a nyugdíjreformot a nemzetgyűlésben, a tiltakozás továbbra is erős. A sztrájkok és blokádok számos ágazatban folytatódnak, és csütörtökre újabb mozgósítási napot terveznek. Emmanuel Macron a Le Figaro szerint arra számított, hogy a televíziós interjú enyhíti a feszültséget.

A kormány elleni bizalmatlansági indítvány kismértékű elutasításával bebizonyosodott, hogy nincs alternatív többség – kommentálta Emmanuel Macron a benyújtott, ám elbukott indítványt. Az interjúban az államfő

szerinte a politikus tovább vezeti a kormánycsapatot.

Az elnök – azzal együtt, hogy a nyugdíjreformot maga is szükséges rossznak nevezte, az országszerte kitört tiltakozó akciókra és a csütörtökre tervezett országos sztrájkra utalva kijelentette: „Nem fogunk eltűrni semmilyen garázdálkodást!” Jelezte: fel fogják oszlatni a zavargásokat.

Massive “49.3” protests in France after Macron forces through pension reforms by using article 49.3, which effectively enables the government to dissolve any opposition. The French aren’t having it. This could spell the end for the Macron dictatorship. pic.twitter.com/cjRRJMbeQD

— Mark Alan Pearce (@PearceAlan1962) March 17, 2023