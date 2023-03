Deutsch Tamás: Meg fogjuk védeni a magyar gyermekvédelmi törvényt

A kormányoldal meg fogja védeni a magyar gyermekvédelmi törvényt és visszautasítja az Európai Bizottság „agresszív, durva támadását” az ügyben – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője szerdai videónyilatkozatában.

Deutsch Tamás emlékeztetett: tavaly áprilisban a gyermekvédelmi népszavazáson majd négymillió szülő és nagyszülő döntött úgy, hogy megvédi a gyermekeket a „genderideológiai” és az „egyre agresszívebb LMBTQ-aktivista támadásokkal” szemben, és kiáll a magyar szülők elidegeníthetetlen joga mellett, hogy csak ők dönthessenek a gyermekek szexuális neveléséről.

A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője hangsúlyozta: elutasítják, hogy az Európai Bizottság „agresszív, durva támadást intéz” több millió magyar polgár demokratikus döntésével szemben.

„Lassan mondom, hogy Brüsszelben és a magyar dollárbaloldal képviselői körében is megértsék: a gyermek szent és sérthetetlen. Meg fogjuk védeni a magyar gyermekeket. (…) Meg fogjuk védeni a magyar gyermekvédelmi törvényt” – hangoztatta.

Szégyenteljesnek nevezte, hogy „magyar dollárbaloldal képviselői” azért lázítanak Európa-szerte, hogy minél több ország kormánya támadást intézzen a magyar gyermekvédelmi törvény ellen.

Szerinte az is felháborító, hogy a „magyar dollárbaloldal” áskálódásának köszönhetően az Európai Parlament is beszáll a Magyarország elleni perbe. Kijelentette: a „dollárbaloldal” „áskálódásával” szemben is megvédik a magyar gyermekeket.