Az uniós szankciók mellékhatása: együttműködésre lépett a Roszatom és a kínai atomenergia-hatóság

A közlemény szerint a megállapodás kiterjed a gyorsneutronos reaktorokkal kapcsolatos folyamatban lévő és új projektekre, az urán-plutónium üzemanyag gyártására, a kiégett nukleáris üzemanyag kezelésére.

Az együttműködésre 2024 végéig ütemterv készül, amely megalapozza a következő évtizedek globális szintű közös munkáját, atomenergetikai fejlesztéseit – írták.

🇨🇳🤝🇷🇺A solemn ceremony was held to start the construction of the seventh and eighth blocks of the #Tianwan Nuclear Power Plant and the third and fourth blocks of the #Xudapu nuclear power plant in #China. They are built by the #Russian #Rosatom company pic.twitter.com/vUdijC2Oef

— 🇷🇺Russian_Patriot🇷🇺 (@RussianPatrio17) May 20, 2021