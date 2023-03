Próbakörre vitte a ritka autót a szerelő, miután visszaért, a tulaj nem ismert rá

A 150 ezer ausztrál dollárt (közel 38 millió forintot) érő 1986-os Holden VL Commodore típusú autóritkaságot a tulajdonos csupán rutinszervizre vitte be március 17-én a kelet-ausztráliai Gold Coastban. A szerviz után a szerelő próbakörre vitte az autót a környékbeli utcákon, az út során azonban elveszítette az irányítását a jármű fölött, és nekiütközött három parkoló autónak.

A három kocsi kisebb károkat szenvedett, az autóritkaság viszont nem úszta meg ilyen könnyen, valósággal összetört.

The driver of a valuable 1986 Commodore VL has crashed into three parked vehicles at Ormeau. The Holden was taken away on a tow truck with its front end badly damaged. https://t.co/tIEQ9JOpss #7NEWS pic.twitter.com/KlLdiz2OEA

— 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) March 17, 2023