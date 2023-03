Orosz vadászgép riasztotta el az amerikai bombázókat a Balti-tenger felett

Újabb incidens zajlott – ezúttal – a Balti-tenger térségében az oroszok és az amerikaiak között. Az orosz légierő egyik Szu-35 vadászgépét azért riasztották, mert két amerikai B-52-es bombázó megközelítette az orosz légteret.

Az esemény egybeesett a Kínai Népköztársaság elnökének, Hszi Csin-pingnek a moszkvai látogatásával, illetve két orosz bombázó váratlan járőrözésével a japán légtér térségében. Utóbbi Moszkva válasza lehetett Kisida Fumio japán miniszterelnök ukrajnai látogatására. A japán légtér közelében több órát járőröző, orosz Tu-95 stratégiai bombázók nukleáris fegyverek szállítására is alkalmasak.

A Balti-tengernél lezajlott eseménnyel kapcsolatban az orosz védelmi minisztérium közölte:

A közlemény szerint a célpontok az amerikai légierő B-52H típusú stratégiai bombázói voltak. A légiforgalmat pásztázó Flightradar24 alkalmazás szerint az amerikai gép Spanyolország irányából, Franciaországon keresztül, Nagy-Britanniát elkerülve, Dánián és Svédországon keresztül repült Lengyelországig, onnan északkelet felé fordulva elérte Észtországot, majd visszarepült a svéd légtérbe.

