Kitiltottak egy szélsőjobboldali dán politikust a Korán elégetésének terve miatt Nagy-Britanniából

Paludan, a Kemény Vonal nevű dán radikális jobboldali szerveződés alapítója és vezetője – akinek svéd állampolgársága is van – szerdán, a Ramadán kezdetén akarta elégetni az iszlám szent könyvét az észak-angliai Wakefield városának főterén.

A tervet a hétvégén saját maga jelentette be a Twitter portálon.

Rasmus Paludan say’s he will burn a Koran on Wednesday, the start of Ramadan in Wakefield to campaign against undemocratic forces in England : This will not end well. pic.twitter.com/3RMd5p0kGt

— Harbi (@KafirCentral) March 20, 2023