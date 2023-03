Elhunyt a Star Wars és a Harry Potter-filmek szereplője

Elhunyt Paul Grant, a Star Wars és a Harry Potter filmek színésze. Az 56 éves férfi múlt csütörtökön esett össze a londoni King’s Cross vasútállomásnál, kórházba vitték, ahol agyhalottnak nyilvánították. Családja vasárnap úgy döntött, lekapcsolják az őt életben tartó gépeket.

‘Star Wars’ actor Paul Grant dead at 56: Played Ewok in ‘Jedi’ https://t.co/9yOcF8xiiM pic.twitter.com/orBQLeLmIc

Az apró termetű színész az 1983-as Jedi visszatérben alakította az egyik ewokot, de játszott Tom Cruise korai filmjében a Legendában, a Willow című fantasy-ben, valamint a David Bowie fémjelezte Fantasztikus labirintusban is. A Harry Potter sorozat első részében az egyik kobold szerepét kapta.

We are sending our thoughts and prayers to his family. #paulgrant #harrypotter #starwars #rip https://t.co/aQBz8PGi7J

— Disney Fanatic (@DisFanCom) March 20, 2023