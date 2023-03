A japán és az indiai kormányfő megállapodott, hogy fenntartják a szabályokon alapuló nemzetközi rendet

Kisida Fumio japán miniszterelnök és Narendra Modi indiai hivatali partnere hétfőn megállapodott, hogy fenntartják a szabályokon alapuló nemzetközi rendet az ukrajnai háború és Kína növekvő indo-csendes-óceáni befolyásának ellenében.

Hétfőn, Kisida kétnapos indiai látogatása kezdetén a japán kormányfő meghívta indiai kollégáját, Narendra Modit a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő G7-ek májusi csúcstalálkozójára, és később várhatóan bejelenti a szabad és nyitott Indo-csendes-óceáni térségre vonatkozó új tervét, amelynek célja Kína növekvő befolyásának ellensúlyozása a régióban.

Kisida elmondta, hogy Modi elfogadta meghívását a csúcstalálkozóra, amelyet Japán nyugati részén fekvő, Hirosimában tartanak.

A japán kormányfő megbeszélésein a Tokió és Újdelhi közötti együttműködés elmélyítéséről esett szó, de kitértek az élelmezésbiztonság és a fejlesztésfinanszírozás kérdéseire is. Kisida a médiának adott nyilatkozatában kifejtette, reméli, hogy a G-7 közelgő csúcstalálkozóján a globális közösség előtt álló kihívások, a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartása lesznek a megbeszélések középpontjában, de szóba kerülnek a G-7-eken túlmutató, a globális délre is kiterjedő nemzetközi közösséggel való partnerség megerősítésének feladatai is.

Kisida vasárnap késő este közölte, hogy

indiai látogatása során bemutatja Japán szabad és nyitott indo-csendes-óceáni víziójának új cselekvési tervét, egy Tokió által vezetett kezdeményezést, amelynek célja Kína növekvő magabiztosságának megfékezése a térségben.

India és Ausztrália, Japánnal, valamint az Egyesült Államokkal együtt alkotja a Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (Quad) néven ismert biztonsági együttműködést. Az indiai-csendes-óceáni térség négy vezető demokráciája Kína térségbéli befolyásának visszaszorítására törekszik. India az egyetlen tagja a négytagú csoportnak, amely nem ítélte el Oroszország ukrajnai támadását. Tartózkodott az állásfoglalástól, továbbá attól, hogy az ENSZ-ben Oroszország ellen szavazzon, vagy bírálja Vlagyimir Putyin elnököt.

Japán eközben pénzügyi szankciókat vezetett be Oroszország elszigetelése érdekében, beleértve a csúcstechnológiai termékek exportjának ellenőrzését is.