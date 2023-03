Szentmisét mutattak be Esterházy János boldoggá avatásáért Varsóban

Gróf Esterházy János boldoggá avatásáért, szellemi örökségének beteljesedéséért, valamint a közép-európai nemzetek közötti megbékélésért mutatott be szentmisét vasárnap a lengyel fővárosban Kazimierz Nycz bíboros, varsói érsek.

A varsói Ursynów negyedben álló boldog Gielniówi Ulászló (Wladyslaw z Gielnowa) templomban celebrált szertartás homíliájában Nycz bíboros kiemelte: Isten Szolgája Esterházy János személyiségében meg lehet mutatni a mai politikusoknak, a közélet embereinek, a fiataloknak, a hit miképp ihletheti életüket.

A szentmisét Esterházy boldoggá avatási perének posztulátora, az Egerben szolgáló lengyel minorita atya, Pawel Cebula koncelebrálta, aki hangsúlyozta: Esterházy élete

„Jézus útját mutatja, az önmagát másokért, az ellenségekért is feláldozó élet útját”.

A szentmise előtt az Esterházy János életének és munkásságának szentelt kiállítást nyitottak meg a templom előterében, és megkoszorúzták a szentélynél 2011-ben emelt Esterházy-emlékművet.

A mártír grófnak szentelt misét mutattak be vasárnap a nyugat-lengyelországi Wroclawban is. A Kovács Orsolya Zsuzsanna, Magyarország nagykövete részvételével megtartott wroclawi ünnepség az 1848-as magyar forradalom évfordulójához, valamint a március 23-i Lengyel-Magyar Barátság Napjához is kapcsolódott, ez alkalomból előadásokat és komolyzenei koncertet rendeztek a helyi Lengyel-Magyar Társulat és a wroclawi magyar alkonzulátus társszervezésében.

A vasárnapi lengyelországi Esterházy-szentmiséket a magyarországi Reconciliatio Esterházy János Egyesület kezdeményezte. Az egyesület szervezésében jövő szombaton a Szent Efrém férfikar Faragó Béla és Cziglényi Boglárka In Memoriam Servi Dei Esterházy János című miseoratóriumát adja elő a varsói Keresztes Szent János bazilikában. A mű ősbemutatója tavaly szeptemberben, Esterházy 2017-es újratemetésének évfordulóján volt a zoboralji Alsóbodokon. Az oratórium szövege a gróf börtönleveleit és imádságait, valamint testvére, Mária naplórészleteit kapcsolja össze a katolikus szentmise latin szövegpasszusaival.

Esterházy János (1901-1957), aki apai ágon a galántai gróf Esterházy családból származott, anyja, Elzbieta Tarnowska grófnő révén kötődött Lengyelországhoz. A boldoggá avatási eljárás 2019. március 25-án a krakkói főegyházmegyében indult el Marek Jedraszewski érsek-metropolita kezdeményezésére.

Kiemelt kép: MTI/PAP/Piotr Nowak