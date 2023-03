Hajszálnyira volt élete legnagyobb lehetőségétől, de az utolsó lépcsőfok végzetesnek bizonyult

A 31 éves Alex Murray tavaly októberben botlott meg a háza előtt az északnyugat-angliai Blackburnben, majd esett el és verte be a fejét. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A toxikológiai vizsgálatok megállapították, hogy a barátaival új munkáját ünneplő férfi erősen ittas volt és kábítószert is fogyasztott. A mozdulatlan Alexre órákkal később az édesanyja talált rá a ház előtt fekve.

Tragedy as man, 31, dies after tripping and falling on step outside his door after night out celebrating his new job – as tributes flood in for ‘true gent loved by so many’

