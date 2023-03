Az erőszak uralja a francia városokat: a rendbontók gyújtogattak, kirakatokat törtek be, rátámadtak a rendőrökre, akik könnygázt vetettek be

Nincs nyugalom Franciaországban: napok óta tartanak a zavargások több nagyváros utcáin. A kormány új nyugdíjreformjának bevezetését próbálják megakadályozni. Szombaton is ezrek vonultak fel, de a demonstrációk Párizsban és másutt is szélsőséges indulatokba csaptak át. A rendbontók megint gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és rátámadtak a rendőrökre is.