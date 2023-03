Aligátor „kopogtatott” be egy floridai férfi házába, az ajtónyitás után meg is harapta

Aligátor „kopogtatott” be egy floridai férfi házába, akit az ajtónyitást követően meg is harapott – írta vasárnap a The Guardian című brit napilap.

Scot Hollingsworth, a floridai Daytona Beach lakója a helyi WKMG televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a feleségével tévét néztek, amikor kintről dobbanást hallott. Ahogy kinyitotta az ajtót, hogy utánanézzen a dolgoknak, egy csaknem három méter hosszú aligátor ragadta meg. Kapcsolódó tartalom Az aligátor úgy szétfeszítette a kerítést, mintha gumiból lett volna A Jurassic Parkba illő jelenetet rögzítettek az Egyesült Államokban. „Felpattantam és az ajtóhoz mentem, kinyitottam, még alig léptem ki, és miközben még a villanykapcsoló felé nyúltam, megaragadta a lábam és nagyon erősen rázni kezdett” – mesélt az esetről Hollingsworth. „Teljesen meglepett és megdöbbentett. Feltételezem, hogy legalább annyira megleptem az aligátort, mint ő engem” – tette hozzá. Kapcsolódó tartalom A medencéhez indult reggel, rémisztő meglepetés várta a vízben Kutyájával indult a kertbe egy amerikai nő, ám kellemetlen meglepetés várta: egy hatalmas aligátor költözött a medencéjébe. A férfit a combja felső részén harapta meg a hüllő. Hollingswortht kórházba szállították, de úgy tudni, teljes egészében felépül majd. Az illetékes floridai hatóság később befogta és elaltatta az aligátort. Kapcsolódó tartalom Tojást lopott el az állatkertből, a rendőrök is meglepődtek, mit foglaltak le húsz évvel később Nem mindennapi élőlényre bukkantak egy ház hátsó udvarán. Floridában meglehetősen nagy populációja él aligátoroknak, amelyek gyakran kerülnek kapcsolatba emberekkel, tekintettel arra, hogy a lakosság egyre inkább benyomul a lápvidékekre is. A ragadozók támadásai bár ritkának számítanak, mégis előfordulnak időnként. Februárban egy kutyáját sétáltató 85 éves nő vesztette életét, akit egy aligátor egy tóba hurcolt Florida délkeleti részén. Úgy tudni, az áldozat a kutyáját próbálta megmenteni. A kiemelt kép illusztráció.