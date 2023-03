Újabb sokkoló részletek derültek ki a 12 éves német kislány meggyilkolásáról

A német kislány, Luise még szombaton tűnt el, holtestét másnap találták meg, úgy tudni: több késszúrással végeztek vele. A gyilkosságot az áldozat két barátnője követte el.

Az ügyészség az indítékról pusztán annyit közölt: azok a dolgok, amelyek gyermekeket ilyen súlyos bűncselekményre késztethetnek, egy felnőtt számára érthetetlenek lehetnek, de minden bizonnyal heves érzelmek játszottak szerepet.

Most újabb részletek derültek ki a szörnyű gyilkosságról.

Knifed to death for telling on her bullies: New twist in murder that has shocked Germany as it’s claimed girl was stabbed 30 times by female classmates https://t.co/ASEhgvUuSk

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 17, 2023