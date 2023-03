Párizsban a rohamrendőrök könnygázzal oszlattak, a tüntetők a kukákat gyújtottak fel

Zavargások törtek ki Párizsban a tervezett nyugdíjreform miatt

Zavargások törtek ki csütörtök este Párizsban, a parlament alsóházi üléstermének közelében. A tervezett nyugdíjreform ellen tüntetők fapallókat gyújtottak fel és megdobálták a rohamrendőröket, akik vízágyúkat és könnygázt is bevetettek. Több mint kétszáz embert vettek őrizetbe. Közben Nantes-ban, Rennes-ben és legalább öt másik városban is könnygázt kellett bevetni. Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön úgy döntött, hogy parlamenti szavazás nélkül hirdeti ki a vitatott nyugdíjreformot, miután a nemzetgyűlésben nem volt többség a törvénytervezet elfogadásához. Most a kormány elleni bizalmatlansági szavazás következhet.

