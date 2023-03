Megköszönte Ferenc pápa a menekültek Európába jutását segítő keresztény szervezetek munkáját

Köszönetet mondott Ferenc pápa szombati audienciáján azoknak a keresztény szervezeteknek, amelyek több ezer menekültet segítettek Európába jutni az utóbbi években.

A pápa kiemelte, hogy az emberek befogadása „az első lépés a béke felé”.

Olaszországban a katolikus Szent Egyed Közösség indította el az úgynevezett humanitárius folyosók létrehozását, amelyen keresztül szíriai, iraki, afganisztáni, szomáliai, dél-szudáni, líbiai és ukrajnai menekülteknek segítettek Európába jutni. A kezdeményezést Olaszország után Franciaországban és Belgiumban is átvették. A keresztény szervezetek mintegy 6 ezer embert juttattak be Európába, közülük többen is jelen voltak a pápai audiencián.

Kapcsolódó tartalom

„Önök közül mindenki megérdemli az odafigyelést azok miatt a nehézségek miatt, amelyeket átéltek” – jelentette ki a katolikus egyházfő a menekülteket megszólítva. Méltatta a menekültek elszántságát arra, hogy félelem nélkül, biztonságban éljenek.

Kapcsolódó tartalom

A humanitárius folyosókat azzal a céllal hozták létre, hogy alternatívát kínáljanak az embercsempészek által használt, gyakran halálos veszélyeket rejtő tengeri útvonalak mellett, illetve hogy a törvényes belépés lehetőségét nyújtsák a menedékkérőknek.

Kapcsolódó tartalom

A kezdeményezésben részt vevő országok – a keresztény szervezetek közreműködése útján – humanitárius vízumokat adhatnak ki a legsebezhetőbb menekülteknek, gyerekes családoknak, üldöztetés áldozatainak, időseknek vagy betegeknek. Európába érkezésük után ezeket az embereket a szervezetek veszik gondjaikba, és segítenek nekik a menedékkérelem benyújtásában.

Kapcsolódó tartalom

Az első humanitárius folyosót Libanonban alakították ki, ahonnan mintegy ezer szíriai utazhatott Olaszországba humanitárius vízummal. Ennek a rendszernek köszönhetően 2016 óta több mint 5 ezer menekült léphetett be törvényesen olasz területre a Szent Egyed Közösség, az olaszországi evangélikus egyházak szervezete és a valdens egyház közreműködésével. A Szent Egyed Közösség adatai szerint Franciaországban nagyjából 600 menekültet fogadtak be.

Kiemelt kép: MTI/EPA/AFP pool/Tiziana Fabi