Válságban a német hadsereg? – vészharangot kongat egy új jelentés

A honvédelmi bizottság minden évben jelentést készít a német hadsereg állapotáról, melyet a közvélemény többnyire lesújtva fogad, így mondhatni már megszokottá vált az a tény, hogy a Budeswehr fejlesztésre szorul. Korszerűtlen laktanyák, hiányos felszerelések és a beszerzések akadozása – ez az idei beszámoló mérlege.

A haderőfejlesztésre előirányzott százmilliárd euró csupán egy lépés a hadsereg harcképességének helyreállítása felé – fogalmazott Eva Högl, a honvédelmi bizottság elnöke, felfestve ezzel a német hadsereg állapotának helyzetét.

Azonban a német szövetségi kormány által megígért összegből még egy cent sem érkezett meg a hadsereghez,

holott a Olaf Scholz kancellár már egy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy a Bundeswehr fordulópontjához érkezett.

Nem csupán a pénz az egyetlen probléma

Eva Högl kiemelte: „a hiányzó eszközök listája megtelt, ezzel szemben az egyenruha és lőszerraktár készletei megfogyatkoztak, a beszerzések pedig akadoznak.”

Csak a lőszerkészletek feltöltése és a raktárak építése több tízmilliárdnyi eurót venne igénybe, erre azonban a fejlesztési különalap nem ad fedezetet, így mindezt a védelmi költségvetésből kellene finanszírozni – tette hozzá.

A laktanyák állapota is rossz

A pénz hiánya egy dolog, azonban „sok laktanya állapota is borzalmas” – mutatott rá a bizottság elnöke, aki szerint ha a felújítások ebben az ütemben haladnak, akkor 50 évet fog igénybe venni az infrastruktúra korszerűsítése.

Mindemellett az eszközök megrendelését kellene felgyorsítani. El kell vonatkoztatni a régi beidegződésektől, új ötletekre van szükség. „Amikor Scholz kancellár az LNG-terminálok megépítéséről döntött, akkor a német lendületet emlegette. Erre van most a védelempolitikában is szükség” – húzta alá.

Egy évtizedet várni egy sisakra?

A Tagesschau hírportál arra is rámutatott, hogy Eva Höglnek sok érdekes és sokkoló információ is tudomására jutott. A 64-es helikopterhadosztály pilótái ugyanis már 10 éve várnak új sisakokra, holott ezen eszközök már a gyártótól is megrendelhetőek, többek között raktáron is vannak.

Mivel azonban több fegyvernemet is szállítanak helikopterrel, ezért a gyalogságnak, a légierőnek és a haditengerészetnek is engedélyeztetnie kell a beszerzést, ezt követően pedig a légügyi hatóság jóváhagyására van szükség – derült ki a jelentésből.

A bürokrácia láthatóan megtöri a német lendületet.

2013 óta vannak problémák a sisakszállítás terén, talán az idén a harmadik negyedévben végre megérkezhetnek ezek a fontos eszközök is.

Kevés a katona

A német hadsereg nem csupán az eszközök, hanem katonák terén is hiányt szenved. Igaz az önkéntesek száma 2022-ben valamelyest emelkedett, azonban az év végére is csupán 183 ezer körül mozgott a személyállomány, amely elmarad a 2021-es létszámtól.

„Még hosszú út áll előttünk, hogy 2031-re elérjük a 203 ezer főt” – jelezte a bizottsági elnök, aki szerint ezt a létszámot nem a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetésével kellene elérni, hanem inkább a nők számára lehetne szimpatikusabbá tenni a katonai életpályát. Azonban ahhoz, hogy a nőket könnyebben el lehessen érni, megfelelő infrastruktúrát is ki kell építeni, mellyel kapcsolatban a politikus külön nőknek kialakított tusolók és öltöző helységek létesítését említette meg.

Eva Högl szerint viszont aggodalomra ad okot, hogy 2022-ben az alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett szexuális zaklatások száma a hadseregben ismét emelkedett, melyben az érintettek 80 százaléka nő.

Ilyen tények tudatában pedig nehéz a létszámhiány ellen tenni – tette hozzá.

A kormány meghallja a vészharangot?

Eva Högl a beszámolójában továbbá kiemelte: „Az Ukrajnában kirobbant háború világossá tette a németek számára, hogy szükségünk van a hadseregre.”

Azóta sokkal nagyobb megbecsülés és fokozottabb figyelmet kapnak a katonák.

Azonban a szolgálatot teljesítők ezt már nem érzik akkor, amikor a felszerelésükről van szó, még egy évvel a beígért változás után sem. Arra, hogy az Eva Högl által megkongatott vészharangot a kormány meghallja-e, sajnos nincs garancia – tette hozzá a Tagesschau.

