Másfél millió liter radioaktív víz: november óta titkolja Washington az atomerőművi szivárgást

Bár az Xcel már 2022. november végén jelentette a tríciumot tartalmazó víz szivárgását az állami és szövetségi hatóságoknak, így Joe Biden kabinetje természetesen tudott a katasztrófáról, a szivárgást csütörtökig nem hozták nyilvánosságra.

A trícium a hidrogén radioaktív izotópja, amely a természetben is előfordul a környezetben, és az atomerőművek működésének gyakori mellékterméke – írja az abcnews.

– közli az ABC News amerikai hírtelevízió honlapja.

A minnesotai szabályozó hatóságok csütörtökön azt közölték, hogy figyelemmel kísérik az Xcel Energy Monticello atomerőművéből szivárgott 400 000 gallon (mintegy 1,5 millió liter) radioaktív víz eltakarítását. A vállalat azt állítja: a hatalmas mennyiségű radiokatív víz „nem jelent veszélyt a lakosságra.”

„Tudtuk, hogy az egyik ellenőrző kútban trícium van jelen, azonban az Xcel még nem azonosította a szivárgás forrását és helyét” – mondta Michael Rafferty, a Minnesota Pollution Control Agency szóvivője.

