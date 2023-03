Haladéktalan ukrajnai békekötést sürget Donald Trump

„Minden egyes nappal, amikor ez a proxy-háború folytatódik Ukrajnában, egy globális háborút kockáztatunk. Teljesen egyértelművé kell tennünk, hogy a célunk az ellenségeskedések teljes beszüntetése, méghozzá azonnal”

– idézi Trump videóját a Breitbart című lap.

A volt elnök ebben a nyilatkozatában bővítette ki azokat a válaszokat, amelyeket a minap a Fox News műsorvezetőjének, Tucker Carlsonnak adott, aki hat kérdést tett fel Ukrajnával kapcsolatban a politikusnak.

#AGENDA47: President Trump on the difference between the globalist establishment class, and those who are truly committed to stopping the Ukraine war and dismantling the entire neo-con nation-building industrial complex in Washington.

