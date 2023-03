Saját fiatalabb riválisai tépték szét a tanzániai „oroszlánkirályt”

A 12 éves Bob Juniort fiatalabb riválisai tépték szét.

„Állatoknál, különösen oroszlánoknál megszokott, hogy egy bizonyos életkortól csatároznak a területekért” – mondta.

Bob Juniort gyakran emlegették a Serengeti királyaként, dús sörényéről jól felismerhető volt a turisták és a túravezetők számára. Sörényét apjától, Bobtól örökölte, aki nevét a rasztafrizurás Bob Marley jamaicai reggae-zenészről kapta.

Bob Marley e Bob Junior due fratelli che hanno dominato una ampia zona del Serengeti per oltre 5 anni sono stati uccisi ieri da maschi rivali più giovani. Ormai 13enni si sono quasi lasciati uccidere, sapevano il loro destino. Due veri re, che meritano rispetto non come i nostri pic.twitter.com/zXUhdB1Dub

