Orbán Viktor: Fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével

Fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos, hogy világossá tegyük, a globális többség békét akar – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Ankarában, a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján mondott beszédében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette Magyarország újabb 105 tonnányi egészségügyi eszközzel segít Törökországnak a februári földrengés után.

A Türk Államok Szervezetének rendkívüli csúcstalálkozóját az azeri elnök kezdeményezésére hívták össze Ankarában. Az egyeztetés legfontosabb témája a februári törökországi-szíriai földrengés és humanitárius következményeinek kezelése. A Türk Államok Szervezetének tagjai Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán, megfigyelőként pedig Magyarország mellett Türkmenisztán csatlakozott. Orbán Viktor a találkozón kétoldalú tárgyalásokat is folytatott több türk tagállam elnökével.

Elsőként Savkat Mirzijojev üzbég államfővel egyeztetett a csúcstalálkozóját megelőzően. A megbeszélésen az ukrajnai háború és a szankciós válság is téma volt. A felek egyetértettek abban, hogy a veszélyes időkben is sikerült továbbfejleszteni a két ország kapcsolatát. Valamint, hogy

a globális átrendeződések pedig csak még sürgetőbbé teszik a tűzszünet és a béke megteremtését, ahogyan Magyarország és Üzbegisztán összefogását is.

Ukrajna Magyarországgal szomszédos állam, ezért a háború hatásai súlyosak és közvetlenek – jelentette ki Orbán Viktor a csúcstalálkozón mondott beszédében.

Az infláció az egekben van, az energiaárak is történelmi magasságban –tette hozzá a miniszterelnök, jelezve azt is, hogy a háborúban most már sok magyar ember is meghalt, mert a Nyugat-Ukrajnában élő magyar közösség tagjai közül is besorozzák a férfiakat a hadseregbe. A kormányfő kiemelte: Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások. Egyúttal pedig megköszönte, hogy a türk államok vezetői a béke hangját erősítik.

„Sajnos Európa háborús pszichózisban szenved, és a kontinens, ahonnan én jövök napról-napra sodródik bele a háborúba. Fontos, hogy a béke hangja felvegye a versenyt a háború hangjának erejével, és fontos, hogy világossá tegyük, hogy a globális többség az békét akar” – fogalmazott a magyar kormányfő.

A miniszterelnök elmondta:

amit most látnak Európában, az több mint háború, mert valójában egész Európa hatalmi viszonyainak újraszerkesztése történik, és ez kihat majd a türk világra is.

Magyarország mindent megtett, hogy, a legnehezebb órákban a szükséges segítséget Törökországba juttassa

– erről beszélt Szijjártó Péter a Türk Államok külügyminisztereinek ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: a februárban küldött 1500 kilogrammnyi gyógyszer után, újabb nagy mennyiségű egészségügyi adományt juttatott el Magyarország Törökországba.

„105 tonna egészségügyi, orvosi és kórházi eszközt hoztunk a török barátainknak. Ezt a 105 tonna egészségügyi eszközt a cargo gépünk három körben tudja leszállítani. A török hatóságokkal történt konzultációt követően, lélegeztetőgépek, kötszerek, infúziós eszközök, gyógyszerek találhatóak ebben a nagy szállítmányban” – mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető hangsúlyozta: az eredményes fellépéshez nemzetközi összefogásra van szükség, Magyarország ezért támogatja, hogy jöjjön létre a Türk Államok Szervezetén belül a katasztrófavédelmi tevékenység összehangolásáról szóló megállapodás, amiben részt is kíván venni.

