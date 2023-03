Mátrai Márta: Március idusa a lelkünkben rejlő összetartozás, a jövőnkért vívott harc emléke

Március idusa nekünk nem a formaságokban jelentős ünnep, hanem lelkünkben rejlő összetartozás, a jövőnkért vívott harc emléke, amely napjainkig feladatokat ad a magyar embereknek – mondta Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából New Yorkban rendezett ünnepségen.

A háznagy amerikai látogatásáról az Országgyűlés Sajtóirodája tájékoztatta az MTI-t szerdán. Azt írták: a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából március 10-én tartott ünnepi megemlékezést Magyarország New York-i főkonzulátusa a Riverside Drive Parkban található Kossuth-szobornál.

A rendezvényen Pásztor István főkonzul és Nagy Ildikó, a Magyar Ház igazgatója mondott ünnepi beszédet, a magyar Országgyűlés nevében pedig Mátrai Márta háznagy együtt koszorúzott a New York és környékbeli diaszpóraszervezetekkel, köztük a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel, a Magyar Ház képviselőivel, az Arany János Magyar Óvoda és Iskola igazgatójával, a Szent István Római Katolikus Közösség világi vezetőjével, és az Amerikai Magyar Szövetség megjelent képviselőivel.

A főkonzulátuson Mátrai Márta ünnepi beszédében hangsúlyozta: „a mi távolban élő magyarjaink a mi testvéreink és a mi barátaink, bárhol is éljenek a nagyvilágban. Március idusa nekünk nem a formaságokban jelentős ünnep, hanem lelkünkben rejlő összetartozás, a jövőnkért vívott harc emléke, amely napjainkig feladatokat ad a magyar embereknek”.

Az ünnepségen a 200 éve született Petőfi Sándor emlékére, a költő életét és munkásságát bemutató kiállítás nyílt a New York-i Liszt Intézet támogatásával.

Közölték azt is, szombaton az Országgyűlés nevében Mátrai Márta a megemlékezés koszorúit helyezte el Kossuth Lajos családtagjai – Kossuth Emília és Kossuth Zsuzsanna – sírjainál, és megkoszorúzta a 145 éve született Molnár Ferenc író sírját is. Vasárnap a háznagy a New Jersey állambeli Passaicon tett látogatást, ahol a magyar Szent István templomban ünnepi szentmisén szólalt fel.

A tájékoztatás szerint Mátrai Márta beszédében hangsúlyozta: „életerős nép a magyar, hiába jöttek-mentek a századok, hiába a trianoni szégyenteljes békediktátum, 1956 forradalma, Magyarország még mindig fenn van a térképen, és fenn is marad. Ezért pedig köszönet és hála jár. Itt, a tengeren túlon és az anyaországban élőknek is. Akik gondolattal, szóval, cselekedettel vagy imával sokat tettek és tesznek e népért, e nemzetért”.

Mátrai Márta megkoszorúzta Mindszenty József bíboros szobrát.

A koszorúzással a háznagy megemlékezett a New Brunswick-i Szent László-templom újjászentelésének 50. évfordulójáról.

A New Brunswick-i ünnepi megemlékezésen a Magyar Atléta Klubban Mátrai Márta ünnepi beszédében hangsúlyozta: „ahogy Szent Lászlónak és Mindszenty hercegprímásnak látnoki szerepet szánt a Teremtő, úgy ahogy 175 évvel ezelőtti magyar események, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jeles és névtelen hőseinek is. A mi népünk fellázadt a szabadságért, s ha meg is mutatta a magyar virtust, a forradalom elbukott. A honszerelem és a szabadságvágy azonban nem kopott ki a magyarokból”.

Mátrai Márta az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak nevében elismerő oklevelet adott át Juhász Imre atyának, a település egyetlen magyar katolikus papjának, pappá szentelésének 20. évfordulója alkalmából.

Mátrai Márta ellátogatott Floridába is, ahol a Venice-i Petőfi Klub fennállásának 30. évfordulója, valamint a szabadságharcra emlékezve elismerő okleveleket adott át a klub alapítóinak, elnökének, a Sarasotai Kossuth Klub elnökének és alelnökének, illetve a Floridában szolgálatot teljesítő református lelkész Bodor Péter Pálnak. A Petőfi Klubbal és a Sarasotai Kossuth Klubbal tartott közös ünnepségen megkoszorúzták Petőfi Sándor emlékplakettjét – tájékoztatott a sajtóiroda.

