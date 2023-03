Felgyújtottak egy rendőrautót, törtek és zúztak a német szurkolók Nápolyban a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő előtt

A német szurkolók egy rendőrautót felgyújtottak, járművek üvegeit törték be, pirotechnikai eszközöket használtak, utcai székeket és más tárgyakat dobáltak a kiérkező rendőrökre, miközben a békés járókelők menedéket kerestek az éttermekben, bárokban.

The city center of Naples ahead of Napoli’s Champions League match vs. Frankfurt. pic.twitter.com/I0GrGmD6E1

Végül sikerült lecsillapítani a tömeget, a németeket buszokra terelték és visszavitték őket a szurkolói szállodába.

Azt is sikerült elérni, hogy a két csapat tábora ne találkozhasson össze, noha a Napoli ultrái kövekkel és üvegekkel dobálták meg a német szimpatizánsok buszait. A rendőrség fokozott készültségben van, közel nyolcszázan teljesítenek szolgálatot.

Frankfurt fans in Napoli ahead of the Napoli vs Frankfurt match in Naploi

C’mon this isn’t sports. This is a war zone. Disappointing by the Frankfurt Ultras 🤦🏼‍♂️

pic.twitter.com/BgSDH3zFo9

— Sports ON Tap Brothers🎙️ (@thesportsontap) March 15, 2023