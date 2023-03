Nem rendeznek több nagy esküvőt a Downton Abbey kastélyában a Brexit miatt

Megfelelő személyzet hiányában nem szerveznek több nagy esküvőt az angliai kastélyban, ahol a népszerű Downton Abbey-tévésorozatot forgatták – jelentette be a kastély tulajdonosa.

Fiona Carnarvon grófnő – aki férjével együtt a Highclere-kastély tulajdonosa – arra hivatkozott, hogy a Brexit miatt nem talál megfelelő személyzetet, és így többé nem tudnak nagyszabású esküvőket tartani.

Az ötezer holdon elterülő birtokon korábban szezononként 25 esküvőt tartottak száznál is több vendéggel. Kisebb lagzikat, úgy 20 vendéggel továbbra is meg tudnak rendezni, de azokból nem tudják fedezni a kastély fenntartását, ami naponta akár több ezer fontba is kerül.

Az esküvőkön főleg az Európai Unióból érkezett diákok dolgoztak, de a Brexit után a diákok eltűntek. 2021-ben a brit egyetemeken tanuló EU-s diákok száma a felére csökkent, a jelentkezések 40 százalékkal estek vissza.

A személyzetet szervező ügynökségek a grófnő szerint nem tudnak a kastély számára elegendő munkaerőt közvetíteni.

A kastély másik bevételi forrása az ajándékboltból származik, mivel a helyet nyaranta turisták is látogathatják, ám a pandémia, majd a gazdasági problémák miatt ez a pénzcsap is kiapadóban van. Míg a Brexit előtt a bolt bevételének egyharmada az uniós országokba való szállításból származott, ma már a rengeteg adminisztráció és a szállítási költségek megnövekedése ezt is akadályozza- mondta a grófnő.

Idén még nullszaldósak lehetnek, de a Brexit előtt nyereséges volt a vállalkozásuk – fűzte hozzá.

A grófnő arról is beszélt, hogy az esküvők helyett egy új bevételi forrást találtak: a gint, ami nagyon keresett az Egyesült Államokban. Saját márkás palackjaikat 35 fontért (15 500 forintért) árulják. A bevétel pedig segíthet az üzlet fenntartásában.