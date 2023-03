Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül Buenos Airesben egy hőhullám miatt

Hétfőn rekordmagasra, több mint 29 ezer megawattra emelkedett az áramigény, mivel sokan kapcsolták be – egyebek mellett – a klímaberendezéseiket.

Buenos Aires in Argentina 🇦🇷 just recorded its hottest March day since records began over 100 years ago (1906).

The mercury hit +38.9°C (102°F) and went on to record the hottest March night on record too. It didn’t drop below an oppressive 28°C. pic.twitter.com/v2fQcpRtYN

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 13, 2023