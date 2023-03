Harminc év után oldották meg az elhunyt újszülött tragikus esetét 

Letartóztattak egy louisianai házaspárt, akik a gyanú szerint 1992-ben megfojtották gyermeküket, a holttestet pedig egy mississippi-i étterem kukájába dobták. A csecsemő maradványait akkor fedezték fel, amikor kiürítették a szemetest.

Az orvosszakértő megállapította, hogy a koraszülött kisbaba csak néhány percig élt, mielőtt megfojtották. A Picayune-i rendőrség nyomozást indított az ügyben, de a helyszínen talált bizonyítékok ellenére nem tudták azonosítani az elkövetőket.

DNA leads cops to arrest Louisiana couple in 1992 murder of baby girl tossed in dumpster https://t.co/ut1LYMYxMM pic.twitter.com/cuVmFdO084

— New York Post (@nypost) March 12, 2023