Alapjogokért Központ: A tagállamok maradék szuverenitását is elvenné Brüsszel

Az Európai Bizottság demokrácia-csomagja, valamint egyéb más jogalkotási kezdeményezések is azt célozzák, hogy Brüsszel elvehesse a tagállamok maradék szuverenitását, és a választók akaratát semmibe véve Brüsszelből diktálhassák, milyen politikát kell megvalósítaniuk az országoknak – mondta az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kovács István közölte: Brüsszel arra törekszik, hogy a jogállamiság fogalmát a demokrácia fogalma váltsa majd fel a következő időszakban, erre pedig azért lesz szükség, mert a jogállamiság egy jogi kategória, a demokrácia viszont egy filozófiai-politikai kategória, amelynek esetében nincs szükség jogi alátámasztásra.

Habár demokrácia-felfogásból is többféle létezik, de Brüsszel csak azt fogadja el, amelyben ő diktálja felülről a cselekvési lehetőségeket, ugyanis minden politikailag releváns területen Brüsszel akarja megmondani, mi demokratikus és mi nem, azaz „igyekszik rátenni a kezét” mindenre, ami most még a tagállami szuverenitás része – mondta a stratégiai igazgató.

Kovács István úgy fogalmazott, hogy mindez a föderalizmus, egy európai egyesült államok megvalósulásának irányába mutat.

A föderalista gondolatok egyébként az Európai Unió alapításától kezdve folyamatosan jelen voltak, és lopakodva, folyamatosan törtek elő például úgy, hogy a nemzeti hatáskörbe vonatkozó kérdésekre valamilyen indokkal ráhúzták az uniós hatáskört – jegyezte meg.

Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója a demokrácia-csomag részleteiről beszélt. Elmondása szerint az egyik jogszabály a politikai reklámokat szolgáltatásként értelmezné, és a szolgáltatások szabad áramlásának égisze alatt Brüsszelnek beleszólása lenne a politikai reklámok kérdéskörébe, sőt lehetővé tenné, hogy harmadik országok is finanszírozhassanak politikai kampányokat az EU-ban.

Azt is Brüsszelben szeretnék eldönteni, mi a reklám, mi a tömegtájékoztatás, mi a valós hír – tette hozzá.

Van olyan jogszabálytervezet is, amely az újságírók védelmének álcája mögé bújva politikai aktorrá tenné a baloldali újságírókat, és olyan is, amely alapján Brüsszel beleszólna az egyes tagállamok médiapiaci helyzetébe, a nemzeti médiaszabályozásba, és felállítana egy európai médiahatóságot. Az európai parlamenti választásokon egy transznacionális listát hoznának létre, amely szerint a magyarok nem magyar képviselőkre szavaznának, hanem németek, franciák, svédek képviselnék a magyar érdekeket, valamint támogatnák a csúcsjelölti rendszert is, amelyben az európai pártcsaládok jelölnének egy csúcsjelöltet, aki az Európai Bizottság elnöke lenne – sorolta a kutatási igazgató.

Kitért arra is, hogy a digitális szolgáltatásokról már fogadtak el jogszabályt, ez jogosítványokat ad a nagy amerikai internetes tartalomszolgáltatók kezébe, és lehetővé teszi, hogy önjelölt cenzorok mondják meg, mi az elfogadható tartalom.

Ezek a jogszabálytervezetek egy politikai alku részét képezik, ezekkel ugyanis megzsarolhatják az országokat, hogy ha nem fogadják el, akkor annak következményei lesznek – jelentette ki Kovács Attila.