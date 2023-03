A kétszeres lottónyertes elárulta, minek köszönheti kivételes szerencséjét

A marylandi William Daniels Jr. 2015-ben a Baltimore Ravens kaparós sorsjegyén 37 millió forintnak megfelelő összeget nyert, idén pedig a Maryland Lottery Gold X50 kaparós sorsjegye hozta meg a szerencséjét, amivel 18 millió forintnyi összeggel lett gazdagabb.

Two-Time Lottery Winner Credits His Long Hair for His Good Luck: ‘I’m Going to Stick with’ It https://t.co/qcJnFlnU2k

