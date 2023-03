Visszatér Gary Lineker a BBC televízió futballmagazinjának műsorvezetőjeként

Visszatér Gary Lineker a BBC televízió legnépszerűbb sportműsorának vezetőjeként – jelentette be hétfőn egyidejűleg a brit közszolgálati médiatársaság és az egykori világhírű angol futballsztár.

Lineker csaknem negyedszázada vezeti a Match of the Day (MOTD) című hétvégi televíziós futballmagazint. A BBC azonban a múlt héten felfüggesztette műsorvezetői megbízatását, miután Lineker több Twitter-bejegyzésben éles szavakkal ítélte el a konzervatív párti brit kormány által beterjesztett bevándorlási törvénytervezetet.

Lineker felfüggesztését hatalmas felzúdulás követte a BBC-n belül és a nézők körében is. A hétvégére a BBC legtöbb sportprogramja műsorvezetők nélkül maradt, és sok programot töröltek is, miután Lineker kollégái szolidaritásból sorra visszamondták szereplésüket.

Köztük volt a Match of the Day két másik – szintén egykori futballsztár – műsorvezetője, Ian Wright és Alan Shearer.

Ők sem vállalták ugyanis a fellépést Lineker nélkül az MOTD szombati és vasárnapi adásaiban, amelyek így kommentátorok és a szokásos részletes meccselemzések nélküli negyedórás képi összefoglalókká zsugorodtak.

A brit újságíró szövetség (National Union of Journalists, NUJ) főtitkára, Michelle Stanistreet „hatalmas öngólnak” minősítette Lineker felfüggesztését. Hozzátette: a BBC „ostoba és veszélyes” módon jár el, amikor ilyen mértékben enged a politikai nyomásnak.

A televíziós és rádiós újságírók külön érdekvédelmi szervezete (Bectu) „mélységesen aggasztónak” nevezte a BBC eljárását. A szervezet szerint a történtek azt a benyomást keltik, hogy a brit közszolgálati médiatársaság engedett a politikai nyomásnak, amelyet kormánytagok fejtettek ki olyasvalaki eltávolítása végett, aki nem ért egyet a jelenlegi kormány politikájával.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója hétfői nyilatkozatában elnézést kért a nézőktől, a rádióhallgatóktól és a médiatársaság munkatársaitól az elmúlt napok felfordulásáért.

Davie bejelentette azt is, hogy egy független testület hamarosan elkezdi a BBC munkatársaira vonatkozó közösségimédia-használati irányelvek felülvizsgálatát, de megállapodás született Linekerrel arról, hogy addig is a jelenlegi útmutatásokhoz tartja magát.

A brit kormány minapi törvényjavaslatának értelmében jogilag kötelező lesz mindazok kitoloncolása, akik biztonságos országok érintésével illegálisan érkeznek brit területre.

A készülő brit törvényszigorítás alapján azoknak, akik illegálisan lépik át a brit határt, véglegesen megtiltják, hogy valaha is visszatérjenek Nagy-Britanniába, és ha menedékjogi kérelmet nyújtanak be, az külön elbírálás nélkül érvénytelennek minősül.

A 62 éves Gary Lineker a Twitteren megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a brit kormány új bevándorlási törvénytervezete „felmérhetetlenül kegyetlen”, mivel a leginkább veszélyeztetett emberek ellen irányul, és nyelvezete „nem különbözik a harmincas évek Németországában alkalmazott nyelvezettől”.

A BBC szerint Lineker Twitter-bejegyzése sértette a médiatársaság szerkesztési iránymutatóiban megfogalmazott pártatlansági követelményeket, és a cég ezért kérte fel a volt futballsztárt, hogy lépjen vissza az MOTD műsorvezetésétől. Ennek a felfüggesztésnek vetett véget a hosszas tárgyalások után hétfőre kidolgozott megállapodás.

Futballkarrierje során Gary Lineker 80-szor szerepelt az angol válogatottban, csapatkapitány is volt, emellett élvonalbeli klubok – köztük az Everton, a Barcelona és a Tottenham Hotspur – színeiben is játszott, és 1999 óta a Match of the Day műsorvezetője.

Az 1964 óta futó MOTD a világ legrégebbi, ma is rendszeresen jelentkező televíziós sportműsora, Lineker pedig a program történetének leghosszabb ideje szolgáló műsorvezetője.