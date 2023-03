Halálos sebbel küzdötte el magát a kórházig, hogy segítséget kérjen az anyjának

A vádlott, a 32 éves Shaun Sanderson a család melbourne-i otthonában késsel támadta meg 29 éves öccsét és anyját szerda reggel.

‘Knifeman’ is accused of stabbing his autistic little brother to death and allegedly slashing his mum in the neck https://t.co/h8KeBUrB9L

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 9, 2023