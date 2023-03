Black Monday: hétfőig lépnie kell Washingtonnak Amerika második legnagyobb bankösszeomlásának ügyében

A pénzügyi szakértő szombaton hosszas elemzést írt a Silicon Valley Bank csődjéről, arra figyelmeztetve: a kormánynak hétfőig lépéseket kell tennie, hogy elkerülje a gazdasági összeomlást – emeli ki a Fox News.

Az SVB, amely a 16. legnagyobb bank volt az Egyesült Államokban, 209 milliárd dolláros mérlegfőösszeggel rendelkezett 2022 végén. A csődöt az idézte elő, hogy részvényei péntek reggel 60 százalékkal estek vissza, miután előző nap szintén 60 százalékkal zuhantak.

Ackman, a Pershing Square Capital Management vezérigazgatója a Twitteren fejtette ki véleményét a helyzetről. Szerinte azzal, hogy az SVB csődbe mehetett anélkül, hogy minden betétesnek védelmet nyújtott volna, a világ ráébredt, mit jelent a biztosítatlan betét: fedezetlen követelést egy csődbe ment bankkal szemben.

Azt jósolta, hogy

az összes, „nem rendszerszinten jelentős” bankból (SIB), és pénzüket amerikai kincstári (UST) pénzpiaci alapokba és a rövid lejáratú UST-alapokba fogják átmenteni.

The gov’t has about 48 hours to fix a-soon-to-be-irreversible mistake. By allowing @SVB_Financial to fail without protecting all depositors, the world has woken up to what an uninsured deposit is — an unsecured illiquid claim on a failed bank. Absent @jpmorgan @citi or… https://t.co/SqdkFK7Fld

— Bill Ackman (@BillAckman) March 11, 2023