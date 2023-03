Utánpótlásra várnak a Bahmutot ostromló orosz csapatok

Napról napra több a dolguk a tűzoltóknak a kelet-ukrajnai Donyeck megyében. Az egyik frontvonal közelében fekvő településen egyetlen nap alatt 14 házat ért találat és nyolc ember megsérült. Emellett autók, utak és egy gázvezeték is megrongálódott a légitámadásokban. A szakemberek folyamatosan oltottak, amíg újabb rakétacsapás nem érte a települést. Ilyen esetekben félbe kell hagyniuk a munkát, és fedezékben várják ki az orosz támadások végét. A leghevesebben a közeli Bahmut városát lövik, amelyért már hónapok óta folyik a küzdelem.

Műholdfelvételeken is jól látható a pusztítás: míg a nyár végén csak elvétve csapódott be lövedék a város melletti szántóföldbe, mostanra szinte egy talpalatnyi terület sem maradt épen.

March 6, 2023, #satelliteimagery of #Bakhmut, #Ukraine, visually shows the extent of severe destruction across the city.

1.) Overview of the city

2.) Buildings on fire

3.) Damaged railroad bridge

4.) Destroyed buildings pic.twitter.com/986r8dNWlu

— Maxar Technologies (@Maxar) March 10, 2023