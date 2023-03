Hetvenéves csúcson az infláció Ausztriában

Hetven éve nem volt olyan magas az infláció Ausztriában, mint most. Az osztrák statisztikai hivatal előrejelzése szerint pedig az áremelkedés folytatódik, ennek hatására alaposan megváltoztak az osztrákok vásárlási szokásai.

Ausztriában továbbra is történelmi csúcson van az infláció Brüsszel szankciós politikája miatt

„A nőknek közel fele kevesebb élelmiszert vásárol, mint a tavalyi esztendőben, a férfiaknál ez a szám egyharmad. Mindemellett vizsgálták az eladósodást is. Az osztrákoknak mintegy 10 százaléka nem tudja törleszteni a kölcsönét, nem tudja fizetni a rezsijét, illetőleg a lakbéreket. Az osztrák pénzügyminiszter egyébként a napokban nyilatkozta, hogy valóban, az eurozóna övezetben, itt Ausztriában a legmagasabb az infláció, a szomszédos Németországban is jóval kedvezőbb” – számolt be az M1 tudósítója.

A kiemelt kép illusztráció.