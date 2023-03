Harminchat politikai párt indulhat a májusi törökországi elnök- és parlamenti választáson – közölte szombaton az Anadolu török hírügynökség jelentése szerint a török Legfelsőbb Választási Tanács.

A listán szerepel a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP), amelyet állítólagos terrorista kapcsolatai miatt betiltás fenyeget. A HDP elleni per jelenleg is folyamatban van, nem tudni, hogy a párt fennmarad-e a választásokig. A HDP ugyanakkor továbbra is meghatározó tényező a választási kampányban.

A török elnök pénteken írta alá a hivatalos dokumentumot a választások kitűzéséről.

A török hatpárti ellenzéki szövetség a múlt héten a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) elnökét, Kemal Kilicdaroglut nevezte meg elnökjelöltjént. „Törökországnak változásra van szüksége” – mondta pénteken Kemal Kilicdaroglu újságíróknak pénteken a földrengés sújtotta Kahramanmarasban.