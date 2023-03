Előkerült a születési anyakönyvi kivonat: tényleg idősebb lehet a német válogatott „ifjú” sztárfocistája

Egyre valószínűbb, hogy igaznak bizonyulnak a hírek, miszerint Youssoufa Moukoko, a Borussia Dortmund kameruni születésű, de kétszeres német válogatott labdarúgója idősebb, mint amennyinek hirdeti magát. Most a Bunte című német magazin hitelesnek tűnő dokumentumot szerzett be arról, hogy a futballista nem 18 éves, hanem 22 – számolt be az Index.

Január közepén számolt be először a Laola1 nevű osztrák tévécsatorna arról, hogy előkerült Youssoufa Moukoko igazi édesapja, aki ráadásul azt állítja, hogy fia nem 18 éves, ahogy eddig állította, hanem valójában 22. A Borussia Dortmund Yauondéban, Kamerun fővárosában született szupertehetségéről úgy tudta a világ, hogy a Bundesliga történetének legfiatalabb játékosaként mutatkozott be 2021. november 21-én, egy nappal 16. születésnapja után, amikor Erling Haaland helyére becserélték a 85. percben a Hertha BSC elleni bajnokin – írja az Index. A Nationalelfben a katari világbajnokságon is pályára lépő futballista 2014-ben Németországba költözött családjával, és megkapta a német állampolgárságot. Az Index hozzáteszi, amikor januárban felmerültek a kétségek a játékos életkorát illetően, még nem volt semmilyen bizonyíték. Most azonban a német Bunte című lap előállt egy születési anyakönyvi kivonat fotójával, amelyből az derül ki, hogy Moukoko 2000. július 19-én született Youssoufa Mohamadou néven Yaoundéban, Kamerun fővárosában. Ezek szerint idén júliusban már a huszonharmadik születésnapját ünnepli, azaz 52 hónappal idősebb annál, amit eddig állított. A fordulatoknak azonban itt még nincs vége. A papír szerint a labdarúgó biológiai apja nem Joseph Moukoko, aki már 48 éve Németországban él, 71 éves, és elmondása szerint 2014-ben költöztette oda a fiát, hanem egy Ousman Mohamadou nevű yaoundei taxisofőr, az édesanyja pedig bizonyos Youssoufa Harira, aki háztartásbeli. „Az újonnan előkerült dokumentum hitelessége még nem nyert bizonyítást, de valódinak tűnik. Már csak azért is, mert tavaly év végén Moukoko elérte egy német bíróságon, hogy ne hozhassák nyilvánosságra az okiratot. A végzést azonban a Bunte megtámadta, és most másodfokon a lapnak adtak igazat, lehetővé téve a születési anyakönyvi kivonat publikálását" – olvasható az Index cikkében.