Az orosz erők több ukrán városra mértek légicsapást

Újabb orosz légicsapások érték Ukrajnát csütörtökre virradóra, robbanásokról számoltak be Kijevből, Odesszából és Harkivból, több terület áram nélkül maradt – közölték az ukrán hatóságok csütörtökön.

A széleskörű orosz támadásban többen is megsérültek, számos régióban rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere közölte, hogy a főváros délnyugati részét érték a robbanások, és a mentőszolgálatok már a helyszínre tartanak. A hatóságok kikapcsolták az áramszolgáltatás nagy részét, hogy minimálisra csökkentsék a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményekben keletkező károkat, ha találat éri őket.

Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint 81 rakétával és 8 drónnal érte támadás az országot, köztük Kindzsal hiperszonikus rakétákkal is, melyeket az ukrán légvédelem nem tud elhártani. 34 más típusú rakétát viszont a fegyveres erők tájékoztatása szerint sikerült lelőniük. Megsemmisítettek 4 Sáhed kamikaze drónt is. A támadás miatt az ismét áram nélkül maradt az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű – közölte az Enerhoatom ukrán atomenergia-ügynökség. Az erőműnek így dízelaggregátorok termelnek áramot, amelyeknek 10 napra elég az üzemanyag.

„A terroristák ismét minden megtesznek, hogy áram nélkül maradjunk. Folytatják ártatlan emberek terrorizálását” – írta a Telegramon Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke.

A megszálló orosz hatóságok szerint “provokáció” az erőmű áramellátásának leállítása.

Az ukrán hatóságok több helyről is robbanásokat jelentettek, köztük Zsitomir, Rivne, Dnyipropetrovszk és Vinnicja régióból.

Makszim Marcsenko, a dél-ukrajnai Odessza megye kormányzója elmondta, hogy súlyos rakétatámadás érte a a kikötőváros elektromos állomását, ami áramkimaradást okozott.

„A súlyos rakétatámadás megrongálta az áramellátó hálózatot és több lakóházat is, ezért van ahol áramszünetet rendeltünk el, de halálos áldozatok szerencsére nincsenek. Az ukrán légvédelmi egységek lelőttek néhány rakétát, de újabb támadások várhatóak” – számolt be Marcsenko a Telegram közösségi oldalon.

A harkiv megyei kormányzó is azt közölte, hogy ismét az energetikai infrastruktúrára volt a célpont. Oleh Szinyehubov arról is beszámolt, hogy a várost és környékét 15 rakétacsapás érte, a károk felmérése és az esetleges áldozatok felkutatása pedig folyamatban van. Harkiv város polgármestere arról számolt be, hogy a településen nincs se áram, se víz, se fűtés.

Az Obozrevatel ukrán hírportál értesülése szerint két ember sérült meg Harkivban, amikor a rakéták a házuk közelében csapódtak be.

Több olyan térséget is találat ért, köztük Dnyiprót és a nyugat-ukrajnai Luckot, amelyek a frontvonaltól messze találhatóak. Öten Lvivben haltak meg, egy ember pedig Dnyiprope