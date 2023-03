Ártatlannak vallja magát a nő, aki álmában késsel szétdöfködte a párját

A 21 éves Morgan Lund ártatlannak vallotta magát a február 18-án elkövetett késelésben. A rendőrség nem sokkal reggel 8 óra előtt érkezett a pár otthonához – áll az ellene benyújtott büntetőjelentésben.

A fiatal anya azt állította, hogy reggel fél hét körül felébredt, bevitte a gyereket a nappaliba – ahol párja a kanapén aludt –, hogy a gyermek játszhasson a járókában. „Zavaros emlékei voltak valamiről, ami lehet, hogy álom volt, vagy a képzelete, de azt hitte, hogy az áldozat kiabált a lányukkal” – áll a bírósági dokumentumokban.

