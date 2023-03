A Vatikán visszaadja a Parthenón frízének darabjait

Vatikáni béketerv: Kívülállók ne szállítsanak fegyvereket

Nemcsak Kína, hanem a Vatikán is saját béketervet készített az orosz–ukrán konfliktus lezárására. Bár a pápai állam ezt hivatalosan nem jelentette be, néhány részlet így is nyilvánosságra került. Például az, hogy a Vatikán kiemelten fontosnak tartja, hogy kívülálló országok ne vegyenek részt a konfliktusban azzal, hogy fegyvereket szállítanak. A béketerv kiemeli azt is, hogy elsődleges az emberi élet és az egészség megőrzése.

