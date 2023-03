Putyin válságtanácsot hívott össze Moszkvában, miután az ukránok „átlépték a vörös vonalat”

Vlagyimir Putyin orosz elnök összehívta az orosz Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülését, miután a moszkvai titkosszolgálatok jelentése szerint ukrán katonák több alkalommal átlépték az Oroszországgal közös határt és támadást indítottak orosz települések ellen.

A Moszkvától délre található Klimovszki körzetben az orosz erők tüzérségi ellencsapást hajtottak végre a határon átkelt „fegyveres ukrán nacionalisták megsemmisítésére” – idézte a moszkvai belügyi hírszerző szolgálat, az FSZB közleményét az Interfax hírügynökség.

Russia on alert after reconnaissance group crosses over from Ukraine

Vladimir Putin convenes security council and cancels planned trip in response to border incident pic.twitter.com/W7qotk9m5f

— POLITICS TODAY (@POLITIC2DAY) March 3, 2023