Az amerikai–kínai ellenségeskedés áldozata lehet Európa

Az Európai Bizottság elnökének jövő pénteki Washingtoni látogatásakor várhatóan kiemelt téma lesz Kína esetleges fegyverszállítása Oroszországnak. A Biden-adminisztráció várhatóan arról próbálja meggyőzni európai szövetségesét, hogy példátlan mértékű szankciókat vezessen be Kínával szemben, amennyiben az ázsiai nagyhatalom fegyverszállításokkal támogaja Oroszországot. Bár maga Joe Biden elnök is arról beszélt, hogy nincs bizonyíték Oroszország kínai támogatására, már az unió több tagállami vezetője is szankcióval fenyegeti az ázsiai nagyhatalmat.