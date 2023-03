Megszólalt a rendőrség, megtalálták az eltűnt kisbabát

A kisbaba – akinek a neme továbbra sem ismert – holttestére a nyomozók a dél-angliai Brighton közelében fekvő Wild Park természetvédelmi terület erdejében bukkantak rá.

Az édesanya, Constance Marten és élettársa tízpercnyi autóútra onnan egy albérletben rejtőzött el, ott találtak rájuk hétfőn.

A rendőrség elrendelte a holttest boncolását, az ügy két első számú gyanúsítottjának pedig az anyát és élettársát nevezte meg, akiket gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával letartóztatott, kihallgatásuk jelenleg is folyik.

