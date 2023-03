Már 35 ország küld fegyvereket a hadszíntérre – Európa sodródik a háborúba

Eddig 35 ország küldött halálos katonai fegyvereket a háborúba. Ez így már nem helyi konfliktus, így már nem túlzás azt mondani, hogy ez az út a világháborúhoz vezet – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalára feltöltött videójában.

Dömötör Csaba elmondta, hogy a fegyverszállítások esetében nem éppen könnyűfegyverekről van szó. Ami abból is látszik, hogy 17 ország tankokat is felajánlott. A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának egyik új Leopard 2 A7V tankja a szállítmány ünnepélyes átadásán a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. (Fotó: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann) Az eszkalációt mutatja az is, hogy nem csak európai országok küldenek fegyvert. Küld Ausztrália, Szudán, tehát afrikai ország, Pakisztán és az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok nem kevesebb, mint 2 milliárd dollár értékben küld fegyvereket – hangsúlyozta.

Az államtitkár megjegyezte, hogy a német háborús politika fejlődéstörténete külön megér egy kört: a német kancellár egy éve azt mondta, hogy csak 5 ezer sisakot küldenek. Mást nem. Olaf Scholz akkor úgy fogalmazott:

„ennek megvannak az okai, amelyek szintén az elmúlt évek, évtizedek fejleményein alapulnak.”

Dömötör Csaba szerint tehát nagyon is tisztában voltak a kockázatokkal és a történelmi tanulságokkal.

Ehhez képest most már nemcsak páncéltörő fegyvereket és rakétákat, hanem Leopard tankokat is küldenek – mutatott rá az államtitkár. Majd hozzátette, küld Leopardokat Svédország és Spanyolország is.

Kapcsolódó tartalom

A következő szint: vadászgépek küldése

Dömötör Csaba azt is elmondta, hogy a következő szint, hogy most már azon megy a vita, menjenek-e vadászgépek: F-16-osok, vagy a britek esetében Typhoon gépek.

A japán Légi Önvédelmi Erők F-15-ös vadászgépei és az amerikai légierő F-16-os vadászgépei repülnek az észak-koreai ballisztikus rakéta kilövésére reagáló közös gyakorlaton a Japán feletti égbolton, 2023. február 19. (kiadva 2023. február 20-án). Fotó: EPA

Majd rámutatott: „tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy európai katonák küldése is napirenden legyen.”

Kapcsolódó tartalom

Az imént említett felajánlások tagállami szinten születnek meg, de mit mondanak a brüsszeli intézmények? – tette fel a kérdést Dömötör Csaba, aki szerint ezek az intézmények ugyanazon a háborús tracken (pályán – a szerk.) vannak.

A Bizottság elnöke és a Tanács elnöke is még több fegyvert küldene. És ezt az Európai Parlament is megerősítette – fejtette ki az államtitkár.

Majd hozzátette: az Európai Parlamentben pár nappal ezelőtt fogadtak el egy háborúval kapcsolatos állásfoglalást, melyben a 18. pont tételesen felsorolja, hogy miket kellene küldeni. Ebben a pontban szerepelnek vadászgépek és rakétarendszerek küldései is.

„Tehát nem elég, hogy nyögjük a gazdasági terheket, a háborús nyomás is egyre nagyobb ”

– fogalmazott az államtitkár.

A szirénhang valahogy úgy szól, hogy ha több fegyvert küldünk, akkor hamarabb vége lesz a háborúnak – mondta Dömötör Csaba, aki végül megjegyezte: 1914-ben is ezt mondták.

Kapcsolódó tartalom