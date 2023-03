Légicsapás Kelet-Ukrajnában: egymás után hozzák ki a sérülteket egy zaporizzsjai lakóház romjai közül

Légicsapás érte a kelet-ukrajnai Zaporizzsját csütörtök hajnalban. A helyi hatóságok szerint halálos áldozatai is vannak a támadásnak. A harcok intenzitása nem csökken, a tavasz közeledtével pedig alighanem még hevesebb lesz a háború.

Az ukrán elnök éjjeli videóüzenetében arról beszélt, hogy véget ért a fűtési szezon, és most már kijelenthető, hogy az ukránoknak sikerült átvészelniük a telet az akadozó fűtés és áramszolgáltatás ellenére – hangzott el az M1 Híradójában.

Lerombolt lakóházak

Egymás után hozzák ki a sérülteket egy zaporizzsjai lakóház romjai közül. Az ukrajnai nagyvárosban csütörtök hajnalban csapódott be egy orosz lövedék, helyi beszámolók szerint a támadásban legkevesebb két ember életét vesztette.

Kapcsolódó tartalom

Az ötszintes lakóház felső emeleteiből semmi sem maradt, lakóinak most új otthon után kell nézniük. A hatóságok órákon át kutattak túlélők után, és még a reggeli órákban megkezdték a romok eltakarítását.

Nincs áram, fűtés és ivóvíz

Romok Bahmutban, a távolban harcok füstje gomolyog 2023. január 20-án. Az orosz erők ostroma miatt az ukrán hatóságok a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő város kiürítésére szólították fel a lakosságot, ennek ellenére mintegy nyolcezren az otthonmaradást választották. A városban megszűnt a villany-, a gáz-, a vízszolgáltatás és a távfűtés. MTI/EPA/Oleh Petraszjuk

Donyeck megyében, a frontvonal mentén már szinte alig maradt épen ház. Önkéntesek járnak egyik településről a másikra, hogy segítsenek a helyieknek elmenekülni. Van, akinek jól jön a segítség, mások azt mondják, hogy maradnak, mert nincs hová menniük. A harcok dúlta területet milliók hagyták el, az ENSZ legfrissebb adatai szerint már több mint nyolcmillió ukrán keresett menedéket a nyugati országokban.

Kapcsolódó tartalom

Sok településen gondot okoz, hogy nincs áram, fűtés és ivóvíz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán arról beszélt, hogy az energiahálózatot ért támadások ellenére az ukránok átvészelték a telet.

„Véget ért a tél. Nagyon nehéz volt, és ezt túlzás nélkül minden ukrán átérezte. Ennek ellenére el tudtuk látni az országot energiával és fűtéssel. Az energiarendszert fenyegető veszély továbbra is fennáll, de folytatódik a munka a hálózatok működtetéséért” – fogalmazott Zelenszkij.

Kapcsolódó tartalom

Bahmut városában a leghevesebbek a harcok

Jelenleg orosz és ukrán források szerint is a Donyeck megyei Bahmut városában a leghevesebbek a harcok. A településért nyár vége óta folyik a küzdelem, mostanra pedig több ponton területet szereztek az oroszok. Az ukrán védelmi miniszter helyettese a hét elején úgy nyilatkozott, hogy további csapatokat küldenek a térségbe, mert a város védelme stratégiai fontosságú.

Donyecki terület, 2023. január 13. Az orosz védelmi minisztérium által videófelvételről készített és 2023. január 13-án közreadott képen orosz tüzérek 152,4 mm-es Mszta-B önjáró lövegekkel tüzelnek a kelet-ukrajnai Donyecki területen. Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz erők elfoglalták a Donyecki területen fekvő Szoledar városát. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Az újabb ukrán katonákról pedig a Bahmutnál állomásozó orosz Wagner-csoport vezetője is beszámolt.

Az ukrán hadsereg extra tartalékokat küld a városba, és minden erejükkel próbálják megtartani. Harcosaik tízezrei fejtenek ki ellenállást. „A csaták napról napra egyre véresebbek” – közölte Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője.

Kapcsolódó tartalom

Az ukrán hadsereg azonban nemcsak újabb katonákra, hanem újabb fegyverszállítmányokra is számít. Várják a beígért tankokat, és továbbra is kérik, hogy vadászgépeket is küldjenek a nyugati országok.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Ukrán katasztrófaelhárító szolgálat