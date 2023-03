Azonnali orosz csapatkivonást sürgetett a G20 csoport több külügyminisztere az újdelhi találkozón

Oroszország csapatainak azonnali kivonását sürgette Ukrajnából a húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságot tömörítő G20 csoporthoz tartozó több ország külügyminisztere csütörtökön Újdelhiben, a csoport miniszteri találkozóján.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter felszólította a résztvevőket: gyakoroljanak nyomást Oroszországra annak érdekében, hogy kivonja csapatait Ukrajnából. Szorgalmazta a fekete-tengeri gabonamegállapodás meghosszabbítását és kiterjesztését is, leszögezve, hogy ez az egyezmény- amely körülbelül 20 millió tonna gabona exportját teszi lehetővé – a világ legjobban rászoruló térségeiben élők számára az élelmiszerbiztonságot szolgálja.

Az értekezleten szintén részt vevő Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont azt mondta: a Nyugat a felelős a gabonaegyezmény „eltemetéséért”. Kiemelte, hogy Moszkva a maga részéről betartotta az egyezményben foglaltakat, és az orosz élelmiszer- és műtrágyaexport blokkolásának feloldásáról szóló tavalyi megállapodások végrehajtását sürgette.

A külügyminiszteri egyeztetés előtt Lavrov kitért az Északi Áramlat gázvezetékekre is: „gyors és tisztességes” vizsgálatot sürgetett a robbantások ügyében, és leszögezte: a nyomozásba Moszkvát is be kell vonni.

Lavrov kijelentette, hogy Oroszország és Kína „két stabil tényező” a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, és bejelentette: Moszkva szorosabbra fűzi viszonyát Pekinggel.

A találkozó előtt Annalena Baerbock német külügyminiszter kínai kollégájával, Csin Kanggal egyeztetett. A tárca tájékoztatása szerint értésre adta, hogy „Oroszország Ukrajna elleni brutális támadása esetében a semlegesség az agresszornak kedvez”. „Kínának az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) egyik állandó tagjaként ki kell állnia a világbékéért, és nem szabad támogatnia egy, a nemzetközi jogot megsértő agressziót” – szögezte le a német tárcavezető a megbeszélés után.

Lavrov úr, hagyják abba ezt a háborút! Hagyjanak fel a nemzetközi jog megsértésével! Ne bombázzák tovább az ukrán vársokat és a civileket! – szólította meg orosz hivatali partnerét beszédében Baerbock, aki szerint a háborúnak azonnal vége vetne, ha Oroszország kivonná csapatait.

Baerbock arra is felszólította a Kremlt, hogy térjen vissza az Új START-szerződéshez.

A megállapodásban való részvétel felfüggesztését Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán írta alá.

Újdelhiben felszólalt Catherine Colonna francia külügyminiszter is, aki azt hangoztatta, hogy a harcokat csak ”igazságos és tartós„ béke zárhatja le. Kijelentette, hogy a tavaly februárban indult háború a hadviselés és az emberiesség minden szabályát áthágta.

„Ennek a háborúnak nem volt oka, hazugságokon alapul” – fogalmazott.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter szintén azonnali csapatkivonásra szólította fel Oroszországot, azt vetve Moszkva szemére, hogy Ukrajna elleni háborúja az utóbbi évtizedekben felépített – többpólusú – világrend elleni támadás is. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a harcok több millió ukrán életét tették tönkre.